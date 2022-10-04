Hilal Altınbilek, nişandan yalnız çıkmadı

Hilal Altınbilek, önceki gün bir arkadaşının nişanında görüntülendi.

Geçtiğimiz aylarda bir yıldır beraber olduğu Metin Hara'dan ayrılan oyuncu Hilal Altınbilek, önceki akşam İsmail Akyazıcı ve Didem Keleş çiftinin nişan törenine katıldı.

Altınbilek'e Metahan Ağaoğlu'nun eşlik etmesi kafaları karıştırdı.

"Hayırlı olsun"

Hilal Altınbilek, biten ilişkisi için "Konuşup anlaşarak ayrılma kararı aldık. Hiçbir sorun yok. Umarım ikimiz için de hayırlı olur." dedi.