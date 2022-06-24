Hollywood yıldızı Sharon Stone yıllar sonra itiraf etti! 'Tam 9 kez..'

Dünyaca ünlü yıldız Sharon Stone yıllar sonra itiraf etti.Sharon Stone'nin bu itirafı hayranlarını şaşırtırken magazin dünyasına bomba gibi düştü.İşte yıllar sonra gelen o itiraf..

Dünyaca ünlü yıldız Sharon Stone yıllar sonra bir itirafta bulundu.Stone'nin yaptığı açıklama sonrası magazin gündemi bu haberle çalkalanmaya başladı.Bir programa katılan Sharon Stone burada çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

1992 yılında rol aldığı "Temel İçgüdü" filmiyle sektöre damga vuran Sharon Stone şimdiye kadar 9 kez düşük yaptığını açıkladı.Stone, hayatı boyunca dokuz kez düşük yaptığını itiraf ederken, “Biz kadınların bu tür yas süreçlerini ve kayıpları konuşacağımız bir ortam yok. Ben dokuz çocuğumu düşük ile kaybettim” ifadelerini kullandı.