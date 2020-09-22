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    Hollywood yıldızları İzmir’e geliyor

    Kristanna loken, Costas Mandylor ve Tom Tidiman, fragman çekimlerinin yanıs sıra İzmir'in tarihi yerlerini gezecek.
    • İHA
    • 22.09.2020 - 09:39
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    Hollywood yıldızları İzmir’e geliyor

    Amerikalı Türk asıllı yönetmen ve yapımcı Sean GK’nin önderliğinde çekilecek olan “X- The End Time” filmi için Hollywood yıldızları, İzmir’e gelecek.

    Terminatör filminin güzel oyuncusu Kristanna loken, Testere filminin başarılı dedektifi Costas Mandylor ve Tom Tidiman’ın başrollerini üstlendiği filmin fragman çekimleri, Selçuk ve Seferihisar’da yapılacak.

    Dünyaca ünlü yıldızların başrolleri paylaştığı filmde ayrıca, Türk dizilerinin sevilen oyuncusu Wilma Elles de rol alacak.

    BAZI SAHNELER İSTANBUL VE İZMİR'DE ÇEKİLECEK

    Üç gün boyunca İzmir’de olacak ünlüler, fırsat buldukça İzmir’in tarihi yerlerini gezecek.

    Muhteşem bir aksiyon filminin olacağını ifade eden yapımcı ve yönetmen Sean GK, filmin bazı bölümlerinin İzmir ve İstanbul’da çekileceğini ve 2021 yılında vizyonda olacağını söyledi.

    Hollywood yıldızları İzmir’e geliyor #1

    Kristanna loken

    Hollywood yıldızları İzmir’e geliyor #2

    Costas Mandylor

    Hollywood yıldızları İzmir’e geliyor #3

    Tom Tidiman

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