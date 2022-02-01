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    Howard Hesseman kansere yenik düştü

    Polis Akademisi serisinin vazgeçilmez yıldız oyuncusu Howard Hesseman 81 yaşında hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 07:09
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 07:10
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    Howard Hesseman kansere yenik düştü

    Dünya çapında sevilen Polis Akademisi filmlerinde canlandırdığı Pete Lassard karakteriyle gönüllerde yer eden ünlü oyuncu Howard Hesseman 81 yaşında hayatını kaybetti.

    ACI HABERİ ARKADAŞI DUYURDU

    Acı haberi yakın arkadaşı Laraine Newman verdi.

    Oregon, The Lebanon doğumlu oyuncu Polis Akademisi'nin yanı sıra WKRP in Cincinnati'deki rolüyle de dikkat çekmişti. Oyuncunun kolon kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle Los Angeles'ta hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

    Howard Hesseman kansere yenik düştü #1

    Howard Hesseman kansere yenik düştü #2


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