Hülya Avşar 29 yıl önceki mastürbasyon sahnesi için konuştu

Hülya Avşar, Dünyayla Benim Aramda dizisinde mastürbasyon sahnesiyle dikkat çeken oyuncu Hafsanur Sancaktutan'a, "O işin patenti bende. Ben onu 29 yıl önce yaptım" dedi.

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, güzelliği ve kariyerindeki başarıyla sık sık gündem oluyor.

Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde dijital platformda yayınlanan 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki rolüyle çok konuşulmuştu.

Oyuncunun bir sahnede kendini tatmin ettiği anlar, sosyal medyanın gündemine düşmüştü.

"Ben işimi yapıyorum"

Tepkilere cevap veren Sancaktutan, "Aslında bu konuya dair çok fazla konuşmak istemiyorum, ben işimi yapıyorum, senaryoda yazan neyse benim kurallarıma aykırı olmadığı sürece normal buluyorum ben bunları." ifadelerini kullanmıştı.

Önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenen Hülya Avşar, genç oyuncunun mastürbasyon sahnesi hakkında konuştu.

"O işin patenti bende"

1993 yılında rol aldığı ‘Berlin in Berlin’ filmindeki sahnesiyle benzer olduğunu belirten Avşar, "Hafsanur’u izledim. O işin patenti bende. Ben onu 29 yıl önce yaptım. Dünya sinemasında bile yeni yeni çekiliyordu o sahneler. Yapan çoktur da görselleştiren az vardı.” dedi.

"3 kişi vardı etrafımda"

Avşar, sözlerine şöyle devam etti:

"O sahnede 3 kişi vardı etrafımda. Aslında çekinmiştim. Ama setteki insanlar o kadar çok alışmışlar ki, sana yan gözle bile bakmıyorlar." şeklinde konuştu.