Hülya Avşar: Açıkçası çok yakışıklı adam sevmiyorum

Hülya Avşar’ın yeni şarkısı 'Aldatma'nın klibine, şarkıcının yürüyüş yaparken sokakta karşılaştığı Murat Altan eşlik ederken Avşar, "Açıkçası çok yakışıklı adam cazip gelmiyor, sevmiyorum" dedi.

59 yaşındaki Hülya Avşar, yıllardır sahnelerde ve ekranlarda boy gösteriyor.

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar'ın, dün yeni şarkısı 'Anlatma' yayına girdi.

Sporunu aksatmayan ve haftanın belirli günlerinde yürüyüş yapan 59 yaşındaki sanatçı, hiç tanımadığı kişiyi klibinde oynattı.

"Klibimde oynar mısınız"

Avşar, şarkısının klibindeki partnerini yolda yürürken buldu.

59 yaşındaki sanatçı, hiç tanımadığı, yazılımcı olduğu öğrenilen Murat Altan'ı durdurdu ve "Klibimde oynar mısınız?" diyerek teklifte bulundu.

"Açıkçası çok yakışıklı adam cazip gelmiyor, sevmiyorum"

Kısa süre şok yaşayan kişi, klipte oynamayı kabul ederken Hülya Avşar, sessizliğini bozdu ve bu süreci şöyle anlattı:

"Epey bir oyuncu aradık. Hep yakışıklı yakışıklı jönler buluyorlar. Açıkçası çok yakışıklı adam cazip gelmiyor, sevmiyorum. Sonra yürüyüş yaparken bir baktım karşıdan karizmatik bir adam geliyor.

İşte bu olmalı klipte dedim! Kendisi önce inanamadı. Dalga geçtiğimi zannetti sonra ‘Ne olacak ki benim için de hatıra olur’ dedi. Biraz masraflı bir çalışma oldu ama değdi."





Kaya Çilingiroğlu’na benzetildi

Hülya Avşar’ın klibinde oynattığı Murat Altan’ı gören birçok kişi, Altan’ı Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu’na benzetti.