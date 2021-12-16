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    Hülya Avşar İbrahim Tatlıses'i savundu

    Hülya Avşar, Altın Kelebek Yaşam Boyu Onur Ödülü alan İbrahim Tatlıses hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 09:46
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    Hülya Avşar İbrahim Tatlıses'i savundu

    İbrahim Tatlıses'in, Altın Kelebek'te 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' alması çoğu kişi tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Avşar, Tatlıses'in aldığı ödül hakkında açıklama yaptı.

    Tatlıses'in geçmişte kadınlara uyguladığı şiddet, bu ödülle birlikte yeniden gündeme gelmişti. İbrahim Tatlıses'in samimi olduğu Hülya Avşar'a bu konudaki fikirleri soruldu.

    "ÖZEL HAYATIYLA BİR ARADA TUTULMAMALI"

    Avşar açıklamasında, "Aslında bakarsanız herkesin kendine göre hataları var. Kimse sütten çıkma ak kaşık değil. İbrahim mesleki anlamda ele alınan bir platforma özel hayatıyla bir arada tutulmamalı. İbrahim mesleki anlamda bunu sonuna kadar hak ediyor. Özel hayatı onu ilgilendirir."

    Hülya Avşar İbrahim Tatlıses i savundu #1

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