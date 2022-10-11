Petrol
94.81
-1.43%
Euro
18.0601
0.17%
Dolar
18.5841
0.04%
Altın
997.28
0.06%
Borsa
3593
0.32%
Bitcoin
359.582
-1.24%
BTXN Coin
8.11
-8.87%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C
    Hülya Avşar, Mehmet Dinçerler sorusuna sinirlendi

    Hülya Avşar, Mehmet Dinçerler sorusuna sinirlendi

    Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler’in aşk yaşayıp yaşamadığının sorulması üzerine sinirlenen Hülya Avşar, “Benim kızımı böyle bir şeye yakıştırabiliyor musunuz?” diye tepki gösterdi.
    • 11.10.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 16:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Hadise ve Mehmet Dinçerler’in 5 aylık evliliklerini sonlandırma kararının ardından magazin gündemi de hareketlendi.

    Boşanmalarına ilişkin süreç devam ederken, Mehmet Dinçerler’in Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülenmesi, ‘yeni bir aşk' iddialarını da beraberinde getirdi.

    Çilingiroğlu ile Dinçerler’in Rodos Adası'nda yan yana görülmesi, Hadise ile boşanma davasının üzerine gelince çokça konuşulan konular arasında yer aldı.

    Tüm konuşulanlar sıcaklığını korurken Hülya Avşar, 59’uncu yaş gününü kutlamak için Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile bir aradaydı.

    Aşk iddialarına köpürdü

    Gecenin sonunda magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Avşar, “Kızınız ile Mehmet Dinçerler aşk mı yaşıyor?” sorusunu duyunca oldukça sinirlendi.

    İddiaları ahlaksızlık olarak niteleyen Avşar, ortaya atanların problemli olduğunu ve normal olmadıklarını söyledi.

    Hülya Avşar, Mehmet Dinçerler sorusuna sinirlendi VİDEO

    “Benim kızımı böyle bir şeye yakıştırabiliyor musunuz?”

    Avşar, magazin muhabirlerinin sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

    “Bana bak böyle sorular sorarsan bir daha hiçbir soruna cevap vermem. Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi yani? Benim kızımı böyle bir şeye yakıştırabiliyor musunuz? Bunu yazanların da bence problemleri var.”

    Hülya Avşar, Mehmet Dinçerler sorusuna sinirlendi #1

    “Benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın”

    Haberleri yazanları mahkemeye verdiğini belirten Avşar, “Tabii ki verdim. Hem de tazminat davası… Benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın. Olabilir mi böyle bir şey? Onları söyleyenler, hepsi eski gazeteci bir şey demiyorum ama kafayı yemişler artık. Normal değiller.” dedi.

    Hülya Avşar, Mehmet Dinçerler sorusuna sinirlendi #2

    Hülya Avşar, Mehmet Dinçerler sorusuna sinirlendi #3

    Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler Yunanistan'da HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Hülya Avşar, Mehmet Dinçerler sorusuna sinirlendi #4


    Küresel piyasalar yüksek enflasyon ve faizin etkisinde
    Ekonomi

    Küresel piyasalar yüksek enflasyon ve faizin etkisinde

    Yüksek tansiyonla savaşan 10 yiyecek
    Sağlık

    Yüksek tansiyonla savaşan 10 yiyecek

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir