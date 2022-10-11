Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler’in aşk yaşayıp yaşamadığının sorulması üzerine sinirlenen Hülya Avşar, “Benim kızımı böyle bir şeye yakıştırabiliyor musunuz?” diye tepki gösterdi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in 5 aylık evliliklerini sonlandırma kararının ardından magazin gündemi de hareketlendi.

Boşanmalarına ilişkin süreç devam ederken, Mehmet Dinçerler’in Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülenmesi, ‘yeni bir aşk' iddialarını da beraberinde getirdi.

Çilingiroğlu ile Dinçerler’in Rodos Adası'nda yan yana görülmesi, Hadise ile boşanma davasının üzerine gelince çokça konuşulan konular arasında yer aldı.

Tüm konuşulanlar sıcaklığını korurken Hülya Avşar, 59’uncu yaş gününü kutlamak için Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile bir aradaydı.

Aşk iddialarına köpürdü

Gecenin sonunda magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Avşar, “Kızınız ile Mehmet Dinçerler aşk mı yaşıyor?” sorusunu duyunca oldukça sinirlendi.

İddiaları ahlaksızlık olarak niteleyen Avşar, ortaya atanların problemli olduğunu ve normal olmadıklarını söyledi.

Hülya Avşar, Mehmet Dinçerler sorusuna sinirlendi VİDEO



“Benim kızımı böyle bir şeye yakıştırabiliyor musunuz?”

Avşar, magazin muhabirlerinin sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

“Bana bak böyle sorular sorarsan bir daha hiçbir soruna cevap vermem. Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi yani? Benim kızımı böyle bir şeye yakıştırabiliyor musunuz? Bunu yazanların da bence problemleri var.”





“Benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın”

Haberleri yazanları mahkemeye verdiğini belirten Avşar, “Tabii ki verdim. Hem de tazminat davası… Benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın. Olabilir mi böyle bir şey? Onları söyleyenler, hepsi eski gazeteci bir şey demiyorum ama kafayı yemişler artık. Normal değiller.” dedi.

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