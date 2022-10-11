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    Hülya Avşar, yeşil elbisesiyle şıklığını konuşturdu

    Uzun bir aradan sonra sahnelere geri dönen Hülya Avşar, şıklığını konuşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 07:28
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 07:49
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    Hülya Avşar, yeşil elbisesiyle şıklığını konuşturdu

    Oyunculuk ile başladığı kariyerine sunuculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Hülya Avşar, son olarak konserinde tercih ettiği kostümüyle gündeme geliyor.

    Yeşillendi

    59 yaşındaki Avşar, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı.

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    Rezervasyonları günler öncesinde dolan gecede Avşar Kızı, derin göğüs ve bacak dekoltesi olan yeşil elbisesi ile yine nefes kesti.

    Güzelliği ve esprileriyle salonu dolduran Hülya Avşar, geceden karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

    Hülya Avşar, yeşil elbisesiyle şıklığını konuşturdu #1

    Hülya Avşar, yeşil elbisesiyle şıklığını konuşturdu #2

    Hülya Avşar, yeşil elbisesiyle şıklığını konuşturdu #3

    Hülya Avşar, yeşil elbisesiyle şıklığını konuşturdu #4

    Hülya Avşar, yeşil elbisesiyle şıklığını konuşturdu #5

    Hülya Avşar, yeşil elbisesiyle şıklığını konuşturdu #6


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