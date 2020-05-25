Hülya Avşar'dan bornozlu paylaşım

56 yaşındaki sanatçının, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım binlerce beğeni alırken, yoruma kapalı tutması da dikkatlerden kaçmadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını ilk çıktığı günlerde önemsemeyen ancak durumun ciddiyetini sonradan anlayarak eve kapanan sanatçı Hülya Avşar, sosyal medyayı salladı.

Bornozlu bir fotoğrafını paylaşan Avşar’a binlerce beğeni yağdı.

YORUMA KAPATTI

Fit görüntüsüyle dikkat çeken Avşar, bu paylaşımını yorumlara kapalı tuttu.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde de köpeği ile bir video paylaşmış, yine tüm dikkatleri üzerine çekmişti.