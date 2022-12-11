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    Hülya Avşar'dan çıplak klip çekimi

    Yeni şarkısı 'Anlatma' için klip hazırlığı yapan Hülya Avşar, yönetmenliğini üstlendiğini klibinde çırılçıplak kameraların karşısına geçti. İddiaları sahneler büyük tepki çekti.
    • 11.12.2022 - 11:20
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    Hülya Avşar'dan çıplak klip çekimi

    Güzelliği ve fit vücuduyla genç kızlara adeta taş çıkaran Hülya Avşar, cesur pozlarıyla gündem oluyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Avşar, 2.8 milyon hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

    İddialı klip çekimi

    Her söylemiyle tartışma yaratan Avşar, bu kez yeni klip çekimiyle adından söz ettirdi.

    Şimdilerde yeni şarkı heyecanı yaşayan şarkıcı, iddialı bir kliple hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    Hülya Avşar dan çıplak klip çekimi #1

    Klibinin yönetmenliğini yaptı

    Daha önce de şarkılarının klip yönetmenliğini yapan Avşar, “Anlatma” klibinin de yönetmenliğini üstlendi.

    Cesur sahnelerin yer aldığı klip şimdiden büyük yankı uyandırdı.

    Hülya Avşar dan çıplak klip çekimi #2

    Çırılçıplak soyundu

    59 yaşındaki şarkıcının, yeni klibinde çırılçıplak kamera karşısına geçtiği görüldü.

    Büyük tepki çeken sahneler hakkında, sosyal medya kullanıcıları tarafından, "Ses olmayınca çareyi soyunmakta bulmuş" yorumu yapıldı.

    Hülya Avşar dan çıplak klip çekimi #3

    Hülya Avşar dan çıplak klip çekimi #4


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