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    Hünel kardeşlerin babaları toprağa verildi

    Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları önceki gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 11:55
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    Hünel kardeşlerin babaları toprağa verildi

    Saruhan Hünel ve Aslı Hünel, geçtiğimiz hafta sosyal medyada yaptıkları duyuruyla takipçilerinden koronavirüse yakalanan babaları için plazma kan bağışı ricasında bulunmuştu.

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Hünel kardeşlerin 83 yaşındaki babaları Fevzi Hünel, dün tedavi gördüğü Beylikdüzü Devlet Hastenesi'nde hayata gözlerini yumdu. Fevzi Hünel’in cenazesi Celaliye Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

    Hünel kardeşlerin babaları toprağa verildi #1

    Hünel kardeşlerin babaları toprağa verildi #2

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