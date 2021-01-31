İbo Show'a katılan Bülent Serttaş, oryantali izlemedi

Eğlence programında Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in dans ettiği sırada gözlerini başka yöne çevirmeye çalışması, sosyal medyada espri konusu oldu.

Her cumartesi akşamı seyircilerin karşısına çıkan İbo Show’da yine müzik ziyafeti vardı.

Muazzez Ersoy, Doğa Rutkay, Ali Sunal ve Bülent Serttaş’ın konuk olduğu eğlence programında oryantal Didem'in dans ettiği görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

DİDEM OYNARKEN, DUVARLARI İZLEDİ

Uzun bir aranın ardından yeniden ekrana çıkan Didem, dansıyla büyülerken; konuklardan Bülent Serttaş oryantalin dansını izlemedi, sürekli gözlerini kaçırdı.

Duvarları izleyen Serttaş’ı sosyal medya kullanıcıları da Bülent Serttaş’ı diline doladı.

İbo Show’da Oryantal Didem’in dansı sırasında Bülent Serttaş duvarları izledi İZLE

Bir anda TT olan Bülent Serttaş için birbirinden eğlenceleri tweet’ler atıldı.