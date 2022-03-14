İbo Show'da filtreyi abarttılar

Seren Serengil'in konuk olduğu hafta İbo Show'da filtre kullanılmaya başladı.

Yıllar sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, İbo Show programıyla sevenleriyle buluşuyor.

Son olarak Seren Serengil, Yeşim Salkım, Bülent Serttaş ve Altay'ın konuk olduğu İbo Show'u izleyenler gözlerine inanamadı.

SEYİRCİLERİN FİLTRE ŞAŞKINLIĞI

İbo Show’un yeni bölümünde kullanılan “filtre” izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Tatlıses'in sunduğu programda herkesin filtreli olması dalga konusu oldu

Sosyal medyada yaptığı filtrelerle sık sık dalga konusu olan Seren Serengil'in konuk olduğu hafta böyle bir olayın yaşanması izleyicilerin "Seren Serengil filtre istedi galiba" yorumları yapmasına sebep oldu.