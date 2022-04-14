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    İbo Show'da İsmail YK'dan bağlama şov

    İbo Show'da İsmail YK'dan bağlama şov

    Şarkıcı İsmail YK, konuk olduğu İbo Show'da bağlama ile sevenlerini ve dinleyenleri mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 01:18
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    Stav TV'de İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show, yine birbirinden renkli konuklarıyla ekranları şenlendirdi.

    İsmail YK, Tuğçe Kandemir,  Bilal Sonses,  Aydın Kurtoğlu ve İntizar'ın konuk olduğu programda İsmail YK'nın bağlama ile yaptığı ufak gösteri büyük beğeni topladı.

    İsmail YK'dan bağlama şov

    İsmail YK, "Şeker Oğlan" türküsünü hem çaldı hem de söyledi.

    İbo Show'da İsmail YK'dan bağlama şov - VİDEO

    İbo Show da İsmail YK dan bağlama şov #1

    İbo Show da İsmail YK dan bağlama şov #2

    İbo Show da İsmail YK dan bağlama şov #3

    İbo Show da İsmail YK dan bağlama şov #4

    İbo Show da İsmail YK dan bağlama şov #5

    İbo Show da İsmail YK dan bağlama şov #6


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