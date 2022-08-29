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İbrahim Tatlıses: Ahmet geldi, numarasını yaptı gitti

İbrahim Tatlıses: Ahmet geldi, numarasını yaptı gitti

Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, olay yerine koşan ve mahkemelik olduğu oğlu Ahmet Tatlıses hakkında konuştu.