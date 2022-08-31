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    İbrahim Tatlıses: Beni İdo kurtardı

    Seren Serengil, İbrahim Tatlıses'in oğluyla ilgili kendisine attığı mesajını okudu.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 07:22
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 07:24
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    İbrahim Tatlıses: Beni İdo kurtardı

    Geçtiğimiz günlerde Muğla Bodrum’da kaza geçiren İbrahim Tatlıses’in yanına ilk gelen, araları açık olan oğlu Ahmet Tatlı olmuştu.

    Oldukça telaşlı görünen Ahmet Tatlı, kurtarma çalışmalarını yakından takip edip mahkemelik olduğu babasına yardımcı olmak için koşturmuştu. Kazadan sonra hastaneye babasının yanına giden Ahmet Tatlı, babasının başından da ayrılmadı.

    "Artist o"

    Tüm bu yaşananların ardından İbrahim Tatlıses oğlu için "Artist; artist… Geldi, numarasını yaptı gitti" dedi.

    İbrahim Tatlıses: Beni İdo kurtardı #1

    Seren Serengil, İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlı arasındaki küslüğe dair konuştu. Serengil, Tatlıses'in oğluna bu sert tavrını doğru bulmazken canlı yayında İbrahim Tatlıses'in kendisine bir gece önce attığı mesajı da okudu.

    İşte Tatlıses'in attığı o mesaj:

    "Videoları kendi çektirdi"

    "Oradaki bütün videoları çekenler onun etrafı... 'Ben babamın yanındayım'ı göstermek için çektirip dağıttı. Gazeteciler çekmedi.

    İbrahim Tatlıses: Beni İdo kurtardı #2

    "Ötek dünyaya gidiyordum"

    Orada İdo eğer yangın söndürme şeyini sıkmasaydı ben sana bu mesajı öteki dünyadan atıyordum.

    İdo kurtardı beni. Melek vardı bir de Dilan."

    İbrahim Tatlıses: Beni İdo kurtardı #3

    İbrahim Tatlıses: Beni İdo kurtardı #4



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