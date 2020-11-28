Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, koronavirüs tedbirlerine uymayıp, maske takmayan insanların, dolu uyarısıyla araçlarını korumak için her şeyi yaptıklarını söyledi.

Star TV'de yayınlanan İbo Show'da bu hafta Kibariye, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici konuk oldu.

Koronavirüs salgınının da konuşulduğu programda İbrahim Tatlises, evine kimseyi maskesiz almadığını, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirtti.

"ARACINI BATTANİYELERLE KAPLAYANLAR, MASKE TAKMAYA ÜŞENİYOR"

İbrahim Tatlıses, koronavirüsten korunma yollaırnı dikkate almayanları da eleştirerek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız bangır bangır bağırıyor, maske takın diye. Kimsenin taktığı yok. Bir tane adam çıktı dolu yağacak dedi. Herkes arabasına "maske" tatktı. Can gitti mi gelmez. Araba gitt mi yenisi gelir."

"Ne olduğu belli değil ki, katil midir, zanlı mıdır. Beynimize girer, anamızı ağlatır."







Hakan Altun da Tatlıses'e destek vererek, "Araçlarına 2 metrekare halı serenler, 50 santim maskeyi takmadılar" dedi.

İbrahim Tatlıses: Doludan aracını koruyanlar maske takmaya üşeniyor-Video