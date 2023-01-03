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    İbrahim Tatlıses, Dua Lipa'nın dövmeli fotoğrafını gerçek sandı

    Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın bir fotoğrafına, photoshopla Tatlıses dövmesi yapıldı.
    • 03.01.2023 - 09:52
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 11:14
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    İbrahim Tatlıses, Dua Lipa'nın dövmeli fotoğrafını gerçek sandı

    Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya ait photoshoplu bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. 3 Grammy Ödülü sahibi olan İngiliz şarkıcının karesine, "Allah cezanı verecek" sözleri ile İbrahim Tatlıses dövmesi yapıldı.

    "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim"

    Bunu gören Tatlıses, photoshop uygulanarak yapılan dövmeyi gerçek sandı ve Lipa'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. İbrahim Tatlıses, paylaşımına, "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim." ifadelerini not düştü.

    İbrahim Tatlıses, Dua Lipa nın dövmeli fotoğrafını gerçek sandı #1

    Tatlıses, kısa süre sonra paylaşımını silse de takipçilerinin diline düşmekten kurtulamadı. Fotoğrafın photoshop uygulanarak yapıldığını öğrenen İbrahim Tatlıses, konuyla alakalı Twitter hesabından açıklama yaptı.

    İbrahim Tatlıses, Dua Lipa nın dövmeli fotoğrafını gerçek sandı #2

    "Ben Ajda Pekkan bilirim, Hadise bilirim"

    "Ben Ajda Pekkan bilirim, Hadise bilirim." diyen Tatlıses, "Vaktim mi var da Dua Lipa’yı bileyim, takip edeyim? Meğer başka bir kıza yapmışlar, bunu gönderdiler. Ben de teşekkür ettim, paylaştım. Niyetim kötü değildi." şeklinde konuştu.

    İbrahim Tatlıses, Dua Lipa nın dövmeli fotoğrafını gerçek sandı #3

    İbrahim Tatlıses, Dua Lipa nın dövmeli fotoğrafını gerçek sandı #4


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