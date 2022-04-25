Petrol
101.41
-4.47%
Euro
15.86
-0.40%
Dolar
14.77
0.17%
Altın
910.22
-0.60%
Borsa
2465
-0.29%
Bitcoin
573.080
-2.83%
BTXN Coin
21.00
-17.90%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    İbrahim Tatlıses dünürleriyle buluştu

    İbrahim Tatlıses, önceki akşam dünürleriyle birlikte iftar yemeğinde bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 12:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İbrahim Tatlıses dünürleriyle buluştu

    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, boşandığı eski eşi Perihan Savaş’dan olan kızı Melek Zübeyde’nin kayınpederi Ali Akkaş ve oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli’nin babası Sinan Şefkatli ile beraber iftar yemeğinde buluştu.

    Dünürler buluşması

    Mekan çıkışında basın mensuplarına poz veren İbrahim Tatlıses, “Uzun süredir dünürlerle bir araya gelmiyorduk, bugün iftar yaptık hep beraber.” dedi.

    'İbo Show' programı ile adından söz ettiren 70 yaşındaki sanatçı, sağlığının yerinde olduğunu belirtti.

    "Sağlığım yerinde"

    İbrahim Tatlıses, “Gördüğünüz gibi ayaktayım, sağlığım yerinde. Program da tüm hızıyla devam ediyor.” açıklamasını yaptı.

    İbrahim Tatlıses dünürleriyle buluştu #1


    İlginizi Çekebilir

    Esat Karlıdağ soğuk zincir taşımacılık hakkında açıklamada bulundu
    Yaşam

    Esat Karlıdağ soğuk zincir taşımacılık hakkında açıklamada bulundu

    Hatay'da kızını öldüren annenin, eşinden şiddet gördüğü belirlendi
    3. Sayfa

    Hatay'da kızını öldüren annenin, eşinden şiddet gördüğü belirlendi

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Görüş Bildir