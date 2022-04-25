İbrahim Tatlıses dünürleriyle buluştu

İbrahim Tatlıses, önceki akşam dünürleriyle birlikte iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, boşandığı eski eşi Perihan Savaş’dan olan kızı Melek Zübeyde’nin kayınpederi Ali Akkaş ve oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli’nin babası Sinan Şefkatli ile beraber iftar yemeğinde buluştu.

Dünürler buluşması

Mekan çıkışında basın mensuplarına poz veren İbrahim Tatlıses, “Uzun süredir dünürlerle bir araya gelmiyorduk, bugün iftar yaptık hep beraber.” dedi.

'İbo Show' programı ile adından söz ettiren 70 yaşındaki sanatçı, sağlığının yerinde olduğunu belirtti.

"Sağlığım yerinde"

İbrahim Tatlıses, “Gördüğünüz gibi ayaktayım, sağlığım yerinde. Program da tüm hızıyla devam ediyor.” açıklamasını yaptı.