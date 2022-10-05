İbrahim Tatlıses: Elif Ada yanı ben

Kızı Elif Ada ile fotoğrafını yayınlayan İbrahim Tatlıses "Elif Ada'yı çok seviyorum" dedi.

Arabesk müziğin usta sesi İbrahim Tatlıses, sosyal meyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Başarılı şarkıcı son paylaşımında, kızı Elif Ada ile olan bir karesine yer verdi.

"Çok seviyorum"

İbrahim Tatlıses fotoğrafa ”Böyle güzel gülen Elif Ada gördünüz mü? Allah bütün evlatlarımızı korusun kollasın ve saklasın. Elif Ada’yı çok seviyorum. Sanki tık demiş babasının burnundan düşmüş, maşallah” notunu düştü.