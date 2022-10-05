Petrol
91.56
-0.26%
Euro
18.513
-0.18%
Dolar
18.5741
0.02%
Altın
1.027
-0.34%
Borsa
3458
-1.91%
Bitcoin
376.643
2.52%
BTXN Coin
11.02
-1.78%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 15 C

    İbrahim Tatlıses: Elif Ada yanı ben

    Kızı Elif Ada ile fotoğrafını yayınlayan İbrahim Tatlıses "Elif Ada'yı çok seviyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 07:18
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 07:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İbrahim Tatlıses: Elif Ada yanı ben

    Arabesk müziğin usta sesi İbrahim Tatlıses, sosyal meyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

    Başarılı şarkıcı son paylaşımında, kızı Elif Ada ile olan bir karesine yer verdi.

    "Çok seviyorum"

    İbrahim Tatlıses fotoğrafa ”Böyle güzel gülen Elif Ada gördünüz mü? Allah bütün evlatlarımızı korusun kollasın ve saklasın. Elif Ada’yı çok seviyorum. Sanki tık demiş babasının burnundan düşmüş, maşallah” notunu düştü.

    İbrahim Tatlıses: Elif Ada yanı ben #1


    Baş Dönmesi (Vertigo)
    Sağlık

    Baş Dönmesi (Vertigo)

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Şanlıurfa'da, öğrencilerin kamyonet kasasındaki yolculuğu kamerada
    3. Sayfa

    Şanlıurfa'da, öğrencilerin kamyonet kasasındaki yolculuğu kamerada

    Görüş Bildir