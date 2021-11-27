Euro
14.009
4.02%
Dolar
12.369
3.08%
Altın
712.88
3.27%
Borsa
1.776
-2.35%
Bitcoin
703.525
0.12%
BTXN Coin
49.61
1.28%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    İbrahim Tatlıses eski eşi Ayşegül Yıldız'la buluştu

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde dinlenmeye çekilen İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız’la bir araya geldi.
    • İHA
    • 27.11.2021 - 16:40
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 16:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İbrahim Tatlıses eski eşi Ayşegül Yıldız'la buluştu

    Geçtiğimiz aylarda oğlu İdo Tatlıses'i evlendiren İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum'a gitti.

    İzmir'de yaşayan fakat sık sık Bodrum ziyareti de yapan Tatlıses, bu kez 2011 yılında nikah masasına oturduğu eski eşi Ayşegül Yıldız ile görüştü.

    KEBAP MASASINA OTURDULAR

    Tatlıses, Yıldız'ı Bitez Mahallesi'nde bulunan işletmesinde ağırladı.

    Çiğ köfte ve kebap yiyen ikili, mekanda uzun süre sohbet etti.

    Vatandaşlara da çiğ köfte ısmarlayan Tatlıses, daha sonra Yıldız ile birlikte mekandan ayrıldı.

    İbrahim Tatlıses eski eşi Ayşegül Yıldız la buluştu #1

    İbrahim Tatlıses eski eşi Ayşegül Yıldız la buluştu #2

    İbrahim Tatlıses eski eşi Ayşegül Yıldız la buluştu #3

    İbrahim Tatlıses eski eşi Ayşegül Yıldız la buluştu #4

    İbrahim Tatlıses eski eşi Ayşegül Yıldız la buluştu #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir