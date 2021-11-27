İbrahim Tatlıses eski eşi Ayşegül Yıldız'la buluştu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dinlenmeye çekilen İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız’la bir araya geldi.

Geçtiğimiz aylarda oğlu İdo Tatlıses'i evlendiren İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum'a gitti.

İzmir'de yaşayan fakat sık sık Bodrum ziyareti de yapan Tatlıses, bu kez 2011 yılında nikah masasına oturduğu eski eşi Ayşegül Yıldız ile görüştü.

KEBAP MASASINA OTURDULAR

Tatlıses, Yıldız'ı Bitez Mahallesi'nde bulunan işletmesinde ağırladı.

Çiğ köfte ve kebap yiyen ikili, mekanda uzun süre sohbet etti.

Vatandaşlara da çiğ köfte ısmarlayan Tatlıses, daha sonra Yıldız ile birlikte mekandan ayrıldı.