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    İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile evlendi

    İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile evlendi

    Daha önce 4 kez evlenen İbrahim Tatlıses, İbo Şov'da sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiklerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2021 - 06:19
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 06:46
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    STar TV'de yayınlanan İbo Şov'da bu hafta Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar konuk oldu.

    "EVLİYİM, MUTLUYUM"

    Konuklardan Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evliliklerden bahsederek, beşinci evliliğini de yaptığını açıkladı ve şunları söyledi:

    "Ben evliyim kardeşim, mutluyum, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim"

    EVDE YAKINLARIN KATILIMIYLA NİKAH

    69 yaşındaki ünlü snaatçının, tek taş pırlanta yüzükle yaptığı evlilik teklifinin ardından, dostlarının katılımıyla evde nikah kıydırdığı öğrenildi.

    İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile evlendi-Video

    İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile evlendi #1

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