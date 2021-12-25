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İbrahim Tatlıses hayranının kredi borcunu kapatacak

İbrahim Tatlıses hayranının kredi borcunu kapatacak

Önceki akşam Ankara Günay'da sahne alan İbrahim Tatlıses, kredi çekip Amasya’dan kendisini dinlemeye gelen Şanlıurfalı hayranına büyük bir jest yaptı.