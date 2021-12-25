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    İbrahim Tatlıses hayranının kredi borcunu kapatacak

    Önceki akşam Ankara Günay'da sahne alan İbrahim Tatlıses, kredi çekip Amasya’dan kendisini dinlemeye gelen Şanlıurfalı hayranına büyük bir jest yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 22:30
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    İbrahim Tatlıses hayranının kredi borcunu kapatacak

    İbrahim Tatlıses, Ankara'da müzikseverlerle buluştu.

    Perde açıldığı anda gördüğü kalabalık karşısında gözyaşlarını tutamayan sanatçı, 'Haydi Söyle' şarkısıyla açılış yaptı.

    12 yıl aranın ardından yeniden konserlere başlayan 69 yaşındaki sanatçı, "Sahnede 45 senedir önünüzde eğiliyorum ve bundan şeref duyuyorum" diyerek, hayranlarını selamladı.

    KREDİ ÇEKİP AMASYA'DAN KENDİSİNİ DİNLEMEYE GELEN HAYRANINA JEST

    'İmparator' lakaplı Tatlıses, Amasya’dan kredi çekip kendisini dinlemeye gelen Şanlıurfalı hayranını sahnesine davet etti ve birlikte şarkı söyledi.

    İbrahim Tatlıses hayranının kredi borcunu kapatacak #1

    BORCUNU ÖDEYECEK

    Büyük sevgi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan sanatçı, hayranının kredi borcunu kapatacağını açıkladı.

    Tatlıses’in bu hareketi salondan büyük alkış aldı.

    İbrahim Tatlıses hayranının kredi borcunu kapatacak #2

    İbrahim Tatlıses hayranının kredi borcunu kapatacak #3

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