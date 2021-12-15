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- İbrahim Tatlıses, İzmir'den ayrıldı
İbrahim Tatlıses, İzmir'den ayrıldı
- Haber Merkezi
- 15.12.2021 - 14:51
- Güncelleme : 15.12.2021 - 16:00
Yıllar önce yaşadığı saldırı sonrasında sahnelerden uzun bir süre uzak kalan imparator lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
İZMİR'DEN AYRILDI
9 yıl aradan sonra İbo Show programıyla ekrana dönen Tatlıses, program bittikten sonra İzmir’e gitmişti. Uzun yıllardır İzmir'de sakin bir yaşam süren 69 yaşındaki Tatlıses, İzmir’den ayrıldığını duyurdu.
Konserleri nedeniyle İzmir'den 6 aylığına ayrıldığını duyuran İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine güzel haberi verdi.
"BEN BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"
Konserleri nedeniyle İzmir'den ayrılan Tatlıses şu ifadeleri kullandı:
''Şimdilik hoşçakal güzel İzmir. İbo Show'lar başlıyor... 6 ay yokum, ara ara geleceğim. Avrupa turneleri, gazino programları, şükür yoğun bir tempoda olacağım. Unutma İzmir (ben bitti demeden bitmez). Çekirdek ailem sana emanet.''