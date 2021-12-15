İbrahim Tatlıses, İzmir'den ayrıldı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’ten, hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Yıllar önce yaşadığı saldırı sonrasında sahnelerden uzun bir süre uzak kalan imparator lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

İZMİR'DEN AYRILDI

9 yıl aradan sonra İbo Show programıyla ekrana dönen Tatlıses, program bittikten sonra İzmir’e gitmişti. Uzun yıllardır İzmir'de sakin bir yaşam süren 69 yaşındaki Tatlıses, İzmir’den ayrıldığını duyurdu.

Konserleri nedeniyle İzmir'den 6 aylığına ayrıldığını duyuran İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine güzel haberi verdi.

"BEN BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

Konserleri nedeniyle İzmir'den ayrılan Tatlıses şu ifadeleri kullandı:

''Şimdilik hoşçakal güzel İzmir. İbo Show'lar başlıyor... 6 ay yokum, ara ara geleceğim. Avrupa turneleri, gazino programları, şükür yoğun bir tempoda olacağım. Unutma İzmir (ben bitti demeden bitmez). Çekirdek ailem sana emanet.''