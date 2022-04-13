İbrahim Tatlıses kızı ve eski eşi Ayşegül Yıldız'la buluştu

Eski eşler İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız 10 yaşına giren kızları Elif Ada2nın doğum gününü kutladılar.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in Ayşegül Yıldız’dan olan kızı Elif Ada önceki gün 10’uncu yaşını kutladı.

Anne ve babasıyla birlikte pastasının mumlarını üfleyen Elif Ada, kutlamadan kareleri Instagram hesabına yükledi.

"Sizi çok seviyorum"

Elif Ada anne ve babasına olan sevgisini fotoğrafların altına düştüğü şu notla dile getirdi:

“Bir yaşıma daha girdim. Canım babama ve canım anneme çok teşekkür ederim, sizi çok seviyorum.”

Anne ve baba yorum yazdı

İbrahim Tatlıses kızının duygusal sözlerine “Biz de seni seviyoruz kızım, sen bizim bir tanemizsin” diyerek karşılık verdi. Ayşegül Yıldız da “İyi ki doğmuşsun bebeğim, gözümün nuru, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum” yorumunu yaptı.