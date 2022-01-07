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    İbrahim Tatlıses, koronavirüsü yendi

    Koronavirüse yakalanan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 07:43
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    İbrahim Tatlıses, koronavirüsü yendi

    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 2011 yılında uğradığı ve ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından 2020 yılının Kasım ayında İbo Show ile ekranlara geri dönmüştü. Yıllardır sahnelerden uzak kalan Tatlıses konserlerine de başlamıştı. Ünlü türkücü son olarak İbo Show yılbaşı programıyla hayranlarıyla buluşmuştu.

    KURTULDU

    Konser ve ekran maratonuna devam eden İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. 70 yaşındaki Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsü atlattığını duyurdu.

    "POZİTİFTİM"

    Tatlıses paylaşımında "Hayırlı günler arkadaşlar. Pozitiftim negatife döndüm" diyerek 8 Ocak'ta Ankara'da bir eğlence merkezinde konser vereceğini açıkladı.

    İbrahim Tatlıses, koronavirüsü yendi #1

    İbrahim Tatlıses, koronavirüsü yendi #2


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