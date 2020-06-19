İbrahim Tatlıses, köstebeği buldu

İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle oğlu ahmet Tatlı'dan şikayetçi olduğu iddia edildi.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aile sırlarını dışarı sızdıran kişinin peşine düştüğünü açıklamıştı.

"SEVİYORUM BE ARKADAŞ"

Bodrum'daki yazlığında olan Tatlıses, paylaşımında şu cümlelere yer vermişti: “İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da bizde rahatlasak ama yakınım biliyorum tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?”

OĞLUNU ŞİKAYET ETTİ

Bu paylaşımından sonra Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlı’dan, aile sırlarını dışarıya sızdırdığı gerekçesiyle Bodrum emniyetine gidip şikayetçi olduğu iddia edildi.

Ünlü şarkıcının şikayeti üzerine oğlu Ahmet’in ifadeye çağrıldığı ve ifade verdiği sırada İbrahim Tatlıses’in de orada olduğu öğrenildi. Gazetecilere görüntü vermek istemeyen Tatlıses, arka kapıdan çıktı.