İbrahim Tatlıses, Nusret ve CZN Burak'ı eleştirdi

Kendi adını taşıyan lahmacun ve çiğ köfte restoranlarıyla dünyaya açılacağını duyuran İbrahim Tatlıses, rakiplerini topa tuttu.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinde bayilik anlaşmaları yaptığını açıkladı.

İşleriyle ilgili açıklama yapan Tatlıses, dünya çapında şöhreti yakalayan Nusret Gökçe ile CZN Burak hakkında konuştu.

İbrahim Tatlıses, dünyaya açılan Nusret ve CZN Burak için "Benim sayemde piyasaya çıktılar." dedi ve iki ismi topa tuttu.

"İSPAT EDERİM"

Takvim'de yer alan habere göre; Nusret ve CZN Burak'ın 'çamur' sattığını ifade eden Tatlıses, sözlerini sürdürdü:

"Tatlıses 1984'den beri var ama onlar yoktu. Kimseyi rakip görmüyorum. Kendi yemediğim şeyi, kimseye yedirmem. Onlar benim yaptığım işi yapmıyor. İsotun bilmem neyini alıyor. Zeytinyağının bilmem neyini kullanıyor, içine su mu katıyor ne katıyor! Biz onlar gibi su kullanmıyoruz. Onlar su ile kaynatıyorlar. İspat ederdim. Bakıyorsun çamur. Millete çamur satıyorlar herhalde."