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    İbrahim Tatlıses, yine ağladı

    İstanbul'daki bir mekandan sahne alan İbrahim Tatlıses, sahnede gözyaşlarına hakim olamadı.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 11:22
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    İbrahim Tatlıses, yine ağladı

    2011'de uğradığı silahlı saldırı sonucu büyük sağlık sorunları yaşayan ve 12 yıl sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

    Sahnede dertleşmeyi seven 70 yaşındaki sanatçı, kendisini dinlemeye gelenlerle muhabbet etti.

    "ANILARIM CANLANDI"

    Kendisini dinlemeye gelen İranlı hayranlarını gören usta sanatçı, bir anda duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan Tatlıses,"Anılarım canlandı." diyen konuştu.

    HALAYA DEVAM

    Daha sonra hareketli şarkılarına devam eden ünlü türkücü, özellikle İranlı dinleyicilerine halay çektirdi.

    Sahne sonrası İranlı hayranlarını kırmayan Tatlıses, onlarla poz da verdi.

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