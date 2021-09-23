Euro
10.1625
0.48%
Dolar
8.6657
0.16%
Altın
492.04
0.02%
Borsa
1.407
0%
Bitcoin
380.494
4.55%
EXEN Coin
23.67
3.81%
14ºC
İstanbul
Yağmur 14 C

    İbrahim Tatlıses'e 2 ay 15 gün hapis cezası

    Fulya Akbay Toprak’ı tehdit ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan İbrahim Tatlıses, 2 ay 15 gün hapis ve 740 lira para cezasına çarptırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 09:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İbrahim Tatlıses'e 2 ay 15 gün hapis cezası

    Şu sıralar 12 yıl sonra konsere çıkma heyecanı yaşayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in Tatlıses TV’de genel müdür olarak çalışan Fulya Akbay Toprak’ı tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava sonuçlandı.

    "CEZALANSIN"

    Fulya Akbay Toprak, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla patronu İbrahim Tatlıses’ten şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde Toprak’ın aynı zamanda Tatlıses’e danışmanlık yaptığını belirten avukat, “İbrahim Tatlıses, cep telefonundan müvekkilime hakaret içerikli mesajlar göndermiştir. Cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

    "MESAJLARI BEN ATMADIM"

    Soruşturmada ifade veren İbrahim Tatlıses ise, “Şirket işlerini müşteki Fulya Akbay Toprak ile diğer çalışanlara emanet etmiştim. Ancak şirkette usulsüzlükler yaşandığını öğrendim. İşlerine son verdim. Söz konusu mesajlar bana ait değildir” dedi.

    PARA CEZASI ALDI

    Dava 3 hafta önce sonuçlandı. Mahkeme, İbrahim Tatlıses’e ‘hakaret’ suçundan 740 lira adli para cezası, ‘tehdit’ suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

    İbrahim Tatlıses e 2 ay 15 gün hapis cezası #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir