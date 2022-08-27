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    İbrahim Tatlıses'i canlı dinlemenin bedeli 20 bin TL

    İbrahim Tatlıses'i canlı dinlemenin bedeli 20 bin TL

    Yeniden sahnelere dönen ve kırık ayağı ile bile seyircileriyle buluşan İbrahim Tatlıses'i önde dinlemek için hayranları20 bin TL'yi gözden çıkarıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 18:00
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    Geçtiğimiz günlerde ünlü türkücü İbrahim Tatlıses tehlikeli bir kaza atlattı.

    Sevenlerini korkutan İbo, kazayı ayağındaki kırıklarla atlattı.

    Bu kaza, Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olan Tatlıses'in 2011 yılında yaşadığı ve uzun süre tedavi altında kaldığı silahlı saldırıdan sonra geçirdiği en büyük hayati tehlike oldu.

    Kaza akşamı sahneye çıkmıştı

    Türkiye'nin yanı sıra özellikle İsrail ve birçok Orta Doğu ülkesinde milyonlarca hayranı bulunan Tatlıses, silahlı saldırıdan sonra geçirdiği rehabiltasyon sürecinin ardından yeniden sahnelere dönmüştü.

    Kısa süre önce sevenleri ile yeniden buluşan İbo, Muğla'daki kazanın ardınan akşam saatlerinde ayağındaki alçılarla taburcu olup hiçbir şey yaşamamış gibi planlanan program için Yalıkavak'ta sahneye çıktı.

    İbrahim Tatlıses i canlı dinlemenin bedeli 20 bin TL #1

    İbo hala mekanları dolduruyor

    İbo'nun bu tutumu herkes tarafından takdir edilirken ünlü sanatçının tüm şartlar altında sahneye çıkma tutkusu ve hayranlarının da onu yalnız bırakmaması dikkat çekiyor.

    Kimi kesimlerde Tatlıses'in eski performansının kalmadığı yönünde yorumlar yapılırken ünlü sanatçı yurt içinde ve dışında sahneye çıktığı tüm programlarda mekanları hınca hıç doduruyor.

    Tatlıses'i önde dinlemenin bedeli 20 bin TL

    Hayranları İbo'yu dinlemek için adeda yarışa giriyor.

    Tatlıses'i canlı ve ön sıralarda dinlemek için ise hayranlarının kişi başı 20 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

    İbrahim Tatlıses i canlı dinlemenin bedeli 20 bin TL #2

    İbrahim Tatlıses i canlı dinlemenin bedeli 20 bin TL #3


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