İbrahim Tatlıses'i dolandırdığı söylenen çalışanına 7 yıl hapis istemi

İbrahim Tatlıses'in şirketinde müdürlük yapan Fulya Akbay'ın, eşini ve bebek bakıcısını şirkette çalışır göstererek haksız kazanç elde ettiği iddiası nedeniyle 7 yıl hapsi istendi.

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in, şirketinde çalıştırdığı bir müdür tarafından dolandırıldığı iddia edildi.

Bir denetim şirketinin hazırladığı raporla ortaya çıktığı belirtilen dolandırıcılıkta, Fulya Akbay isimli çalışanın haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Bir dönem İbrahim Tatlıses'in danışmanlığını yapan Akbay'ın, kendi hesabına para geçirmesinin yanında, eşini şirkette çalışmış gibi gösterdiği ve şirket üzerinden kiralık araç tahsis ederek şirket kaynaklarını suistimal ettiği belirtildi.

DENETİM ŞİRKETİ, ÇALINDIĞI İDDİA EDİLEN PARALARI RAPORLADI

Raporda, başka bir çalışan Özlem P.'nin üçüncü şahıslara ödeme yapılmış gibi kestiği, makbuzlarla hesabına yaklaşık milyon 192 bin lira geçirdiği ve eşi Ayhan P.'yi 13 ay boyunca şirkette çalışmış gibi göstererek SSK işlemleriyle birlikte şirketi 45 bin lira zarara uğrattığı yer aldı.

Raporda ayrıca Özlem P.'nin, şirket üzerinden kendisine kiralık araç tahsis ettiği ve bu araca şirket hesabından 28 bin lira ödediği anlatıldı.

AKBAY'IN HESABINA 20 BİN DOLAR GEÇTİĞİ SÖYLENDİ

Akbay'ın, başka şahıslara ödeme yapmış gibi gösterip kestiği makbuzlarla hesabına 20 bin dolar geçirdiği aktarılan raporda, Akbay'ın, bebeğin bakıcısı Emine Ö.'yü de şirkette 21 ay sigortalı gösterip 57 bin lira zarara uğrattığı ve şirket üzerinden kendisine tahsis ettiği kiralık araç için de 28 bin lira ödediği tespit edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hazırlanan raporun ardından Tatlıses, suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Özlem P. ve Fulya Akbay'ın resmi belgede sahtecilik suçu işlediğini, görevlerini kötüye kullandıklarını ve böylece şirketi dolandırdığını kaydedildi.

Akbay hakkında 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan dava açıldı. 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adlî para cezası istenen Akbay, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

"KANINI İÇSEM AYRAN DİYE DOYAMAM"

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, taraflar arasındaki soruşturma devam ederken Akbay, geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in kendisini tehdit ettiğini belirterek şikâyetçi oldu.Tatlıses'in, kendisine WhatsApp üzerinden, "Kahpeler, şerefsizler, şimdi sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam." diye mesaj attığını söyleyen Akbay'ın şikâyeti sonrası, ünlü türkücü hakkında 'Hakaret, Tehdit' suçlarından dava açıldı.