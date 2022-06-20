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    İbrahim Tatlıses'in Babalar Günü paylaşımına eski eşinden imalı yanıt

    Yedi çocuğu ve dokuz torunu olan 70 yaşındaki İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından sitem dolu Babalar Günü mesajı paylaşırken, Tatlıses'e eski eşi Adalet Sara'dan imalı bir yanıt geldi.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 02:45
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    İbrahim Tatlıses'in Babalar Günü paylaşımına eski eşinden imalı yanıt

    Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından, "Baba candır 'baba’nın kıymetini bilmeyenler Ahmak oğlu AHMAKTIR" mesajını paylaştı.

    Ünlü sanatçının paylaşımı, bir süredir sorunlar yaşadığı oğlu Ahmet Tatlıses'e gönderme olarak yorumlanırken, Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara'dan da imalı bir paylaşım geldi.

    İbrahim Tatlıses in Babalar Günü paylaşımına eski eşinden imalı yanıt #1

    İbrahim Tatlıses in Babalar Günü paylaşımına eski eşinden imalı yanıt #2

    Eski eşi Adalet Sara'dan anlamlı mesaj

    Ahmet Tatlıses sessizliğini korurken, annesi Adalet Sara'nın Instagram hesabından paylaştığı bir gönderiyi kendi sayfasında yayınladı.

    Adalet Sara paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun; Anneden öksüzüne anne olmuş, çıkarına uçkuruna el uğruna evladını feda etmeyenlerin! Kız-oğlan, üvey-öz ayrımı yapmadan sevgisini kuruşunu pay edenlerin… ‘Namus davası’ diye annesine, kızına, karısına hayatı zindan etmeyenlerin! Evladının derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlananların. Kendisi ferahlık içinde, evladını bedbahtlıkla yaşatmayanların. Kendisinin olmasa da, baba şefkatiyle evladıymış gibi evlat büyütenlerin. Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi Babaların günü kutlu olsun? Hayat yükü omuzunda olan… Babadan yetim kalmışların, baba gibi baba olanların ve… Baba gibi annelerin günü kutlu olsun"

    İbrahim Tatlıses in Babalar Günü paylaşımına eski eşinden imalı yanıt #3


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