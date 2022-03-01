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    İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'i gören dondu kaldı! 'Babasının kopyası!'

    İlk evliliği Adalet Tatlı'dan dünyaya gelen kızı Gülşen'i paylaşan İbrahim Tatlıses, altına dikkat çeken bir mesaj yazdı. İmparator'un kızını ilk kez görenler ise, benzerlikleri karşısında şok oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 16:04
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    İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'i gören dondu kaldı! 'Babasının kopyası!'

    İbo Show programına kaldığı yerden devam eden İbrahim Tatlıses, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri çekti.

    7 çocuk babası Tatlıses, ilk eşi Adalet Tatlı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Gülşen Tatlıses ile pozunu ilk kez takipçileriyle paylaştı.

    Medyada genellikle oğlu İdo, Ahmet ve kızı Dilan Çıtak ile gündeme gelen Tatlıses'in sır gibi sakladığı kızı Gülşen'i görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

    Kızı Gülşen'i sosyal medya hesabında paylaşan Tatlıses fotoğrafın üzerine 'Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var babası hem duasındadır. Artı bir de Melek'im var o da babasını doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır. Bir de Elim'im var ki sormayın. Nasılsın Babam süperim kızım ben de süperim baban diyip bitiriyor beni. Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı, İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile Allah bunları bana çok görmesin.' yazdı..

    Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olarak ölümden dönen Ahmet Tatlı'yla aralarının bozuk olduğu bilinen Tatlıses, yaptığı paylaşımda büyük oğlu Ahmet'i yok saydı.

    Öte yandan Gülşen Sara Tatlıses'in babasıyla benzerliği, görenler hayrete düşürdü.

    Sosyal medya hesabı kullanan Tatlı'nın biyografisinde "Hayatımı yazsam roman olurdu..." yazısı dikkat çekti.

    İşte İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı kızı Gülşen ile pozu...

    İbrahim Tatlıses in kızı Gülşen i gören dondu kaldı! Babasının kopyası! #1

    İBRAHİM TATLISES'İN EVLİLİKLERİ

     


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