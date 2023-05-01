İbrahim Tatlıses'in kızından 14 Mayıs' mesajı İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş'ın 'Millet İttifakı' paylaşımı dikkat çekti.

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5 kez AK Parti'den milletvekili aday adayı olup listelerde yer bulamayan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini sık sık dile getiren isimlerden.

Memleketi Şanlıurfa için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyleyen ve bu yoldan dönmeyeceğinin söyleyen Tatlıses'in büyük kızı Melek Zübeyde Akkaş, son paylaşımıyla gündem oldu.

Geliyorlar"

Instagram hesabından Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın fotoğraflarının film afişine yerleştirildiği bir kareyi paylaşan Melek Zübeyde Akkaş, "Geliyorlar" notunu ekleyerek desteğini gösterdi.