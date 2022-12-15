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    İbrahim Tatlıses'in kızından Ekrem İmamoğlu'na destek

    İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Zübeyde Melek Akkaş, Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 12:28
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    İbrahim Tatlıses'in kızından Ekrem İmamoğlu'na destek

    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği toplu açılış törenine katılarak "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti" demişti.

    Geçtiğimiz gün hakkında siyasi yasak kararı çıkan Ekrem İmamoğlu ise bu sözlere tepki göstermişti.

    "Harran'da hala Oxford yok"

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "En fazla işsizlik nerede? Urfa'da en fazla çocuk işçi nerede çalıştırılıyor? Urfa'da. Ya ne anlatıyorsunuz bize? Ben o sanatçıya şunu söyleyeyim ne demişti unuttum 'Harran'da Oxford vardı da biz mi gelmedik?' demişti. Harran'da hala Oxford yok. Sen bunu 50 sene önceki yaşamında söyledin" demişti.

    İbrahim Tatlıses in kızından Ekrem İmamoğlu na destek #1

    İmamoğlu'na destek

    İkili bu haberlerle gündemdeyken İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek geldi. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş, Dilek İmamoğlu'nun paylaşımını paylaşarak kalp emojisi kullandı. Bu paylaşım herkesi şaşırttı.

    İbrahim Tatlıses in kızından Ekrem İmamoğlu na destek #2


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