İbrahim Tatlıses'ten Balıkesir'e dev yatırım

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, dev bir yatırıma imza attı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Balıkesir Belediyesi'nin açmış olduğu AVM ihalesini kazandı. Tatlıses, imza için önceki gün Burhaniye’ye gitti.

100 MAĞAZA OLACAK

70 yaşındaki sanatçı, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 100 adet mağaza, restoran, oyun alanı gibi yerlerin yer alacağı AVM projesine start verdi. Ünül türkücü, iki yıl içerisinde tamamlanması planlanan proje hakkında konuştu.

"BURHANİYE YAŞANACAK ŞEHİR"

Tatlıses, "Bu proje beni çok heyecanlandırdı. 700’e yakın kişi iş sahibi olacak. Bu mükemmel bir şey. Büyük kentlerde yaşanmaz oldu. Burhaniye yaşanacak bir şehir. Buraya böyle bir proje kazandırmak çok değerli." ifadelerini kullandı.