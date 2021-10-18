İbrahim Tatlıses'ten 'D vitaminli' paylaşım

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından İzmir'deki evinin balkonunda güneşlendiği anları paylaştı. Tatlıses, fotoğrafına "Her insanın D vitaminine ihtiyacı vardır" notunu düştü.

Geçtiğimiz hafta oğlu İdo'yu evlendiren ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, İzmir'deki evinde dinlenmeye çekildi.

Instagram hesabından evinin balkonunda dinlendiği anları paylaşan Tatlıses, yüzünü güneşe dönerek D vitamini ihtiyacını giderdi.

"D VİTAMİNİ ALIYORUM, GÜNEŞ VARSA SİZLER DE ALABİLİRSİNİZ"

Tatlıses o anları, "İzmir'de güneşli bir gün ve ben yine D vitamini alıyorum. Güneş varsa sizler de D vitamini alabilirsiniz. Her insanın D vitaminine ihtiyacı vardır." diyerek paylaştı.

DOĞAL POZLARIYLA TAKİPÇİLERİNİ GÜLÜMSETMEYE DEVAM EDİYOR

Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede beğeni yağarken, sosyal medyadaki doğal tavrı takipçilerini gülümsetti.