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- İbrahim Tatlıses'ten 'D vitaminli' paylaşım
İbrahim Tatlıses'ten 'D vitaminli' paylaşım
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından İzmir'deki evinin balkonunda güneşlendiği anları paylaştı. Tatlıses, fotoğrafına "Her insanın D vitaminine ihtiyacı vardır" notunu düştü.
- Haber Merkezi
- 18.10.2021 - 12:59
- Güncelleme : 18.10.2021 - 13:06
Geçtiğimiz hafta oğlu İdo'yu evlendiren ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, İzmir'deki evinde dinlenmeye çekildi.
Instagram hesabından evinin balkonunda dinlendiği anları paylaşan Tatlıses, yüzünü güneşe dönerek D vitamini ihtiyacını giderdi.
"D VİTAMİNİ ALIYORUM, GÜNEŞ VARSA SİZLER DE ALABİLİRSİNİZ"
Tatlıses o anları, "İzmir'de güneşli bir gün ve ben yine D vitamini alıyorum. Güneş varsa sizler de D vitamini alabilirsiniz. Her insanın D vitaminine ihtiyacı vardır." diyerek paylaştı.
DOĞAL POZLARIYLA TAKİPÇİLERİNİ GÜLÜMSETMEYE DEVAM EDİYOR
Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede beğeni yağarken, sosyal medyadaki doğal tavrı takipçilerini gülümsetti.