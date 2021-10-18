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    İbrahim Tatlıses'ten 'D vitaminli' paylaşım

    Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından İzmir'deki evinin balkonunda güneşlendiği anları paylaştı. Tatlıses, fotoğrafına "Her insanın D vitaminine ihtiyacı vardır" notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 13:06
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    İbrahim Tatlıses'ten 'D vitaminli' paylaşım

    Geçtiğimiz hafta oğlu İdo'yu evlendiren ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, İzmir'deki evinde dinlenmeye çekildi.

    Instagram hesabından evinin balkonunda dinlendiği anları paylaşan Tatlıses, yüzünü güneşe dönerek D vitamini ihtiyacını giderdi.

    "D VİTAMİNİ ALIYORUM, GÜNEŞ VARSA SİZLER DE ALABİLİRSİNİZ"

    Tatlıses o anları, "İzmir'de güneşli bir gün ve ben yine D vitamini alıyorum. Güneş varsa sizler de D vitamini alabilirsiniz. Her insanın D vitaminine ihtiyacı vardır." diyerek paylaştı.

    DOĞAL POZLARIYLA TAKİPÇİLERİNİ GÜLÜMSETMEYE DEVAM EDİYOR

    Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede beğeni yağarken, sosyal medyadaki doğal tavrı takipçilerini gülümsetti.

    İbrahim Tatlıses ten D vitaminli paylaşım #1

    İbrahim Tatlıses ten D vitaminli paylaşım #2

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