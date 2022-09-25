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    İbrahim Tatlıses'ten kafa karıştıran evlilik açıklaması

    Son olarak Gülçin Karakaya ile ilişki yaşadığı bilinen Tatlıses, paylaşımında, "Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullanarak kafa karıştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2022 - 15:59
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    İbrahim Tatlıses'ten kafa karıştıran evlilik açıklaması

    Geçtiğimiz ay Bodrum-Yalıkavak yolunda trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, ölümden dönmüştü.

    Bir süredir İzmir'de yaşayan Tatlıses, şu sıralar konser ve program çekimleri için İstanbul'a gelip gidiyor.

    Tatlıses'i bu kez gündeme getiren ilginç bir paylaşım oldu.

    İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından kafa karıştıran bir paylaşımda bulundu.

    "Bahçeli ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum"

    Son olarak kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile ilişki yaşadığı bilinen Tatlıses, "Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    Tatlıses'in paylaşımı kimin için yazdığı merak konusu oldu.

    İbrahim Tatlıses ten kafa karıştıran evlilik açıklaması #1

    İbrahim Tatlıses ten kafa karıştıran evlilik açıklaması #2

    İbrahim Tatlıses ten kafa karıştıran evlilik açıklaması #3

    İbrahim Tatlıses ten kafa karıştıran evlilik açıklaması #4


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