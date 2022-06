İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e: Vurulduğum gün şirketin kasasını boşalttı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Babalar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşıma göndermede bulunan eski eşi Adalet Sara'dan olan oğlu Ahmet Tatlıses'in kendisine "ihanet ettiğini" söyledi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, önceki Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından, "Baba candır, Baba’nın kıymetini bilmeyenler Ahmak oğlu AHMAKTIR!" mesajını paylaşmıştı.

Ünlü sanatçının paylaşımı, bir süredir sorunlar yaşadığı oğlu Ahmet Tatlıses'e gönderme olarak yorumlanırken, Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara'dan da imalı bir paylaşım gelmişti.

Eski eşi Adalet Sara'dan anlamlı mesaj

Ahmet Tatlıses sessizliğini korurken annesi Adalet Sara, Instagram hesabından paylaştığı bir gönderiyi kendi sayfasında yayınladı.

Adalet Sara paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun; Anneden öksüzüne anne olmuş, çıkarına uçkuruna el uğruna evladını feda etmeyenlerin! Kız-oğlan, üvey-öz ayrımı yapmadan sevgisini kuruşunu pay edenlerin… ‘Namus davası’ diye annesine, kızına, karısına hayatı zindan etmeyenlerin! Evladının derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlananların. Kendisi ferahlık içinde, evladını bedbahtlıkla yaşatmayanların. Kendisinin olmasa da, baba şefkatiyle evladıymış gibi evlat büyütenlerin. Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi Babaların günü kutlu olsun? Hayat yükü omuzunda olan… Babadan yetim kalmışların, baba gibi baba olanların ve… Baba gibi annelerin günü kutlu olsun"





Sosyal medya üzerinden yaşanan bu atışma sonrası Beyaz TV'de canlı yayına bağlanan İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses tarafından ihanete uğradığını iddia ederek şunları söyledi:

"Hiçbir evladımı, hiçbir kadını mağdur etmedim"

"45 senedir ayrılmışım 45 senedir maaş ödüyorum. Bir maaş ödemesem şirketi karıştırıyorlar.

Oğluna yedi dükkân verdim, hepsini batırmış neyin helalliği. Benim hiçbir evladım mağdur olmamıştır, hiçbir evladımı mağdur etmedim. Ben hiçbir kadını mağdur etmem Perihan Savaş da olmak üzere. Ben Adalet hanımdan 45 senedir ayrıyım bir tek dini nikahımız düşmemiştir. O oğlum dediğim var ya Ahmet… En büyük ihaneti yapan o 7 tane dükkân verdim."

İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e: Vurulduğum gün şirketin kasasını boşalttı - VİDEO

"Bir insan 7 dükkan verirsin, 7'si de batar mı"

"En güzel dükkanları batırdı, istediği her yeri verdim. Benden ne istedilerse verdim daha ne yapayım. Varımı yoğumu veriyorum, yine kurtulamıyorum. 70 yaşında adam sahneye çıkıyorum. Ne zaman çıktım, para kazanmaya başladım yine başladılar… Canıma yetti artık. Sağlığımla mı uğraşayım onlarla mı, uğraşayım ne yapayım artık. Merhamet edin bana biraz…

Hiçbir çocuğumu ihmal etmem. Bir tek en büyüğü hariç… Bir insana yedi dükkân verirsin yedisi de batar mı?

Onun ismini bile duymak istemiyorum. Bodrum’dan çıktım geliyorum bana çok ağır laflar etti. Onları şimdi söylemeyeceğim."

"Vurulduğum gün şirketin kasasını boşalttı, ihanete uğradım"

"Hastaneye gitti, eğer bir damla gözyaşı döktüysem… İhanet uğradım ihanete. Ben vuruldum, direkt şirkete gidip kasayı boşaltı. Niye diğer çocuklarım yapmıyor da o yapıyor?

"Adalet Hanım, senin bende ne hakkın var"

"Neden benim ellerim kasılıyor, ‘hep içime atıyorum’ diye. Adalet Hanım senin bende ne hakkın var? Üç bin lira ödüyorum, daire verdim oturuyorsun."

"Gülçin Karakaya'ya bütün malım feda olsun"

"Bodrum’daki evime domuz yağı sürmüşler… Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum evleniyordum. Şu an o kişi ile ayrıyım. Dünya bir tarafa o bir tarafa… Şu an aramız açık ama ben evleneceğim bütün mallarımı da o kişinin üzerine yapacağım. Ona her şey feda olsun, o benim sol yanım. Kimse yanımda yokken o benim yanımdaydı. Bu kişi Gülçin Karakaya’dır."

"Beni kadın düşmanı göstermeyin"

"Aramızdaki yaş farkı hiç önemli değil, çocuklarım evlenmemi istemiyor ‘para gitmesin’ diye. Ben zamanı gelince paramı ne yapacağımı biliyorum. hepsini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağım. Lütfen beni kadın düşmanı göstermeyin."

"Ahmet bana geldi yalvardı, ‘baba beni gel bu kadından kurtar’ dedi. Şu an evli olduğu kadın için sonra gitti barıştı."