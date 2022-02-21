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    İbrahim Tatlıses’ten yılların sitemi

    Cansever, Berdan Mardini, Kader ve Günel’in katıldığı İbo Show’da sitem eden İbrahim Tatlıses, “Herkesin elinden tuttum, bazıları nankör çıktı” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 14:00
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    İbrahim Tatlıses’ten yılların sitemi

    İbo Show’da yine unutulmaz bir gece yaşandı.

    Cansever, Berdan Mardini, Kader ve Günel ile pazar gecesine damgasını vuran programda, Şafak Sezer ve Oryantal Didem de keyifli anlar yaşattı.

    SİTEM ETTİ

    Müzik ve eğlencenin bir arada yaşandığı programda; İbrahim Tatlıses, 23 yıl önce keşfettiği Azeri kızı Günel ve diğer konuklarla birlikte 'Didem' isimli şarkıyı söyledi.

    Tatlıses, yıllar önce birçok sanatçıya destek olduğunu, “Bende kıskançlık denen bir şey yok, hiçbir zaman benim demem, bizim… Benim diye bir şey yok.” sözleriyle dile getirdi.

    “HERKESİN ELİNDEN TUTTUM, BAZILARI NANKÖR ÇIKTI”

    İbrahim Tatlıses’in bu sözleri üzerine konuşan Cansever de “Ağabey sen ne kadar büyük bir sanatçısın hepimizde hakkın var.” dedi.

    Bunun üzerine bazı sanatçı dostlarına kırgınlığını dile getiren Tatlıses, “Herkesin elinden tuttum, getirdim İbo Show'a. Bazıları nankör çıktı.” diyerek sitem etti.

    İbrahim Tatlıses’ten yılların sitemi #1

    İbrahim Tatlıses’ten yılların sitemi #2

    İbrahim Tatlıses’ten yılların sitemi #3

    İbrahim Tatlıses’ten yılların sitemi #4


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