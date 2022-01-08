İç çamaşırı alışverişi dudak uçuklattı! Ciciş Esra Ersoy'dan zam isyanı...

Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda, iç çamaşırına verdiği parayla gündeme geldi. Fiyatları pahalı bulan Esra, sosyal medya hesabından isyan etti.

Ciciş kardeşler olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Son olarak alışverişe çıkan kardeşler, kıyafetlere gelen zamlara dikkat çekti.

Birkaç parçaya binlerce lira ödeyen Esra, sitem etmeden duramadı.

Her anını 400 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Esra Ersoy, bu sefer de iç çamaşırı alışverişi yaptığı anları yayınladı.

İÇ ÇAMAŞIRINA 9 BİN TL ÖDEDİ

Dünyaca ünlü bir iç giyim markasından alışveriş yapan Esra Ersoy, "Dolar ve euro arttı ya bu fiyatlara da yansımış olabilir mi? Çünkü külodun bir tanesi bin TL. Toplam 9 bin TL'lik külot aldık" dedi.