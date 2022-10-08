Icardı'nin eşi Wanda Nara'dan cinsel taciz itirafı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Icardi'nin Inter'den eski takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını ve asıldığını belirtti.

Galatasaraylı Mauro Icardi, özel hayatı ile gündeme gelen futbolcular arasında.

Geçtiğimiz haftalarda eşi Wanda Nara ile ayrıldığı yönündeki haberlerle manşetleri sarsan Icardı, bu sefer de Nara'nın bir televizyon programında yaptığı itiraf nedeniyle gündeme geldi.

Ülkesi Arjantin'de yayınlanan 'Maskenin ardındaki kim?' programında jüri üyeliği yapan Wanda Nara, geçtiğimiz aylarda programın yayınlanan bir bölümünün canlı yayınında bir itirafta bulundu.

"Beni soyunma odasında sıkıştırdı"

Ünlü isim Nara, geçtiğimiz yıllarda Icardı'nin Inter'den takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını ve asıldığını belirtti.

"İlanıaşk etti"

Wanda Nara, Osvaldo'nun stadyumdaki VIP odada kendisini etkilemeye çalıştığını ve aşkını ilan ettiğini söyledi.

"Arkadaşlarım engel olmasa onu yumruklayacaktım"

Taraftarlar ise Wanda Nara'nın anlattığı olayın 2014-2015 sezonunda yaşandığını hemen tahmin etti.

Çünkü o yıl Icardi ve Osvaldo, Icardi'nin pas vermek yerine kendisinin topa vurmak istemesi üzerine saha içinde gerginlik yaşamış, Osvaldo ise daha sonra yaptığı açıklamada "Arkadaşlarım engel olmasa onu yumruklayacaktım." demişti.