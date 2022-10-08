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    İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin evliliklerinin 1'inci yıl dönümü

    İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, evliliklerinin birinci yıl dönümleri kutladı. İkili, kutlama için Paris'e gitti.
    • 08.10.2022 - 12:22
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    İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin evliliklerinin 1'inci yıl dönümü

    İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo Tatlıses, 3 yıllık sevgilisi Yasemin Şefkatli ile 2021’de nikah masasına oturdu.

    İdo ve Yasemin çifti, birinci evlilik yıl dönümünü kutladı.

    İkili, evlilik yıl dönümleri için Paris'e uçarken çifte, Atakan- Serap Arslan da eşlik etti.

    "Allah bizi ayırmasın kraliçem"

    İdo eşiyle fotoğrafını paylaşıp fotoğrafın altına, "Eveeet bizim tam 1 yılımız doldu evliliğimizde. Allah bizi ayırmasın kraliçem. Valla su gibi geçiyor seninle günler. Unutmadan kandiliniz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

    "Sizi çok seviyorum canlarım"

    Derya Tuna ise kendi paylaşımının altına, "1 yıl oldu. Huzurla, sağlıkla, mutlulukla nice yıldönümleriniz olsun. Sizi çok seviyorum canlarım." notunu ekledi.

    İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin evliliklerinin 1 inci yıl dönümü #1

    İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin evliliklerinin 1 inci yıl dönümü #2

     

    İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin evliliklerinin 1 inci yıl dönümü #3


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