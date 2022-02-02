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    İdo Tatlıses'ten elektrik faturasına isyan

    İdo Tatlıses'ten elektrik faturasına isyan

    Genç şarkıcı İdo Tatlıses, evine gelen 7 bin liralık eletrik faturasından sonra sessiz kalamadı. Sosyal medyadan faturayı paylaşan İdo, "Böyle ölmem füze atın" yorumunda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 16:04
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    Son zamanlarda sanat camiasının gündeminden düşmeyen elektrik faturalarının ardı arkası kesilmiyor.

    Geçtiğimiz günlerde yüksek fiyatlı faturalarla karşı karşıya kalan birkaç isim, sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.

    Bu isimlere ise son olarak İmparator İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo dahil oldu.

    7 BİN LİRA FATURA GELDİ

    Yakın zamanda nikah masasına oturan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evine, 7 bin 42 lira elektrik faturası geldi.

    "BÖYLE ÖLMEM FÜZE ATIN"

    Şaşkınlığını gizleyemen İdo, Instagram üzerinden faturanın fotoğrafını yayınlayarak "Böyle ölmem füze atın" dedi.

    İdo Tatlıses ten elektrik faturasına isyan #1

    İdo Tatlıses ten elektrik faturasına isyan #2

    İdo Tatlıses ten elektrik faturasına isyan #3

    İdo Tatlıses ten elektrik faturasına isyan #4

    İdo Tatlıses ten elektrik faturasına isyan #5


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