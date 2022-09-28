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    İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli'ye 200 bin TL'lik jest

    İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, karısı Yasemin Şefkatli için 200 bin lira ödedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 13:16
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    İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli'ye 200 bin TL'lik jest

    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, karısı Yasemin Şefkatli'ye ilginç bir jestte bulundu.

    İdo, GSM operatörlerinden haftalarca eşinin doğduğu tarihi arka arkaya taşıyan numara aradı ama bulamadı.

    200 bin TL ödedi

    Genç şarkıcı, bu numarayı almak için hattın sahibine 200 bin lira civarında bir para ödedi.

    İdo Tatlıses ten Yasemin Şefkatli ye 200 bin TL lik jest #1

    İdo Tatlıses ten Yasemin Şefkatli ye 200 bin TL lik jest #2


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