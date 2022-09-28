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- İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli'ye 200 bin TL'lik jest
İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli'ye 200 bin TL'lik jest
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, karısı Yasemin Şefkatli için 200 bin lira ödedi.
- Haber Merkezi
- 28.09.2022 - 12:53
- Güncelleme : 28.09.2022 - 13:16
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, karısı Yasemin Şefkatli'ye ilginç bir jestte bulundu.
İdo, GSM operatörlerinden haftalarca eşinin doğduğu tarihi arka arkaya taşıyan numara aradı ama bulamadı.
200 bin TL ödedi
Genç şarkıcı, bu numarayı almak için hattın sahibine 200 bin lira civarında bir para ödedi.