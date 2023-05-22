İdo'dan imam Murat Gündoğdu'ya tepki İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı oğlu İdo Tatlıses'ten gündem olan imama tepki geldi.

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İstanbul Sultangazi’deki camide yaptığı konuşmada, "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu.” diyen imam Murat Gündoğdu'nun sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada da yayılan görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'ten de imama tepki geldi.

"Sonra gençler camiye niye gitmiyor"

İdo Tatlıses paylaşımında "Sonra gençler camiye niye gitmiyor! Gidenin de duyduğu şey şu.

Aynı safta namaz kıldığı insanlar için, namazı kıldıran silahlarınızı hazırlayın diyor. Kimin ne olduğunu bilmeden. Yazık. Kendi evin yetmedi mi Allah'ın evine sokuyorsun siyasetini? Kim için silahlanın diyorsun? Karım? Babam? Annem? Kardeşlerim? Arkadaşlarım? Sevenlerim? Sevmeyenlerim? Vatandaşlarım? Senin tersine herkesin içine tohum ekmen gerekirken, soğutmaman uzaklaştırmaman gerekirken..." diyerek isyan etti.