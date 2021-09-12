İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü: Son hamilelik fotoğrafları

Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan ve Zeynep adında bir kızı olan Bengü, ikinci kez hamilelik heyecanı yaşıyor. Bengü paylaştığı karelere, "Son hamiş fotoları, bebek yükleniyor" notunu düştü.

2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlenen ve mutlu giden evliliklerini Zeynep adında bir kız çocuğu ile taçlandıran Bengü, yeniden anne olmaya hazırlanıyor.

İkinci bebeğini bekleyen ve erkek olacağını açıklayan Bengü, "Bayramın sürprizi bizden gelsin.

Zeynep abla oluyor; bir de oğlumuz oluyor!!! Dualarınızı eksik etmeyin; kocaman sevgiler bizden hepinize." ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncunun hamileliği sorunsuz bir şekilde ilerlerken, bu süreçte sahnelere çıkmayı ise ihmal etmedi.

Karnı burnunda şarkıcı, Instagram hesabından takipçileri için yeni kareler yayınladı.

"BEBEK YÜKLENİYOR.."

"Son hamiş fotoları; çünkü hoş geldin 8. ay. Bebek yükleniyor" notuyla yeni hamilelik pozlarını paylaşan ünlü şarkıcı Bengü'nün paylaşımına, çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Ünlü ismin hayranları fotoğrafların altına attıkları yorumlarla şarkıcıya ve dünyaya gelecek olan bebeğine iyi dileklerde bulundu.