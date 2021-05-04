İlayda Alişan ile Halit Özgür Sarı aşk yaşıyor

İlayda Alişan'ın gönlünü 'Şampiyon' dizisindeki partneri Halit Özgür Sarı'ya kaptırdığı öne sürüldü.

Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ve Serkan Tütüncü'nün başrollerini paylaştığı 'Masumiyet' dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle dikkat çeken İlayda Alişan, gönlünü "Kardeşlerim" dizisi Kadir'i Halit Özgür Sarı'ya kaptırdı.

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"Şampiyon" dizide iki aşığı oynayan çiftin, birlikteliklerinin duyulmaması için sosyal medyadan birbirlerini takip etmedikleri söylendi. Çiçeği burnunda sevgililerin, görüntülenmemek için Alişan'ın yeni evinde bir araya geldikleri de iddialar arasında.